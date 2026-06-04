Steuerreform

Der finanzpolitischer Sprecher der Union im Bundestag, Fritz Güntzler (Archivfoto vom November 2025). (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Eine Reform des Ehegattensplittings wird von Wirtschaftsforschern aus unterschiedlichen Lagern unterstützt, darunter die Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft, Schnitzer, der Präsident des Ifo-Instituts Fuest und DIW-Präsident Fratzscher. In einem offenen Brief an die Bundesregierung hieß es, das heutige System begünstige vor allem Partnerschaften, in denen meist der Mann gut verdiene und die Frau nur wenig oder gar nicht arbeite. Dies könne man sich in Zeiten des Fachkräftemangels nicht erlauben. Die Ökonomen sprechen sich für eine gezieltere Entlastung von Ehepaaren mit Kindern aus.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.