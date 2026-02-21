"Besitz, Anbau und Vertrieb von Cannabis sollten wieder verboten und unter Strafe gestellt werden." (imago / Guido Schiefer)

Der Bundesparteitag in Stuttgart nahm einen Antrag der Frauen Union an, der die schwarz-rote Bundesregierung zur Aufhebung des Gesetzes von 2024 auffordert. Besitz, Anbau und Vertrieb sollten wieder verboten und unter Strafe gestellt werden. Die Vorsitzende der Frauen Union, Bundesgesundheitsministerin Warken, hatte nach einer ersten Auswertung der Auswirkungen von "bedenklichen Tendenzen" gesprochen und Beratungen angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.