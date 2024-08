Messerdelikte

CDU-Generalsekretär Linnemann (Jens Kalaene/dpa)

Bahnhöfe würden zunehmend zu Brennpunkten für Waffengewalt, sagte Linnemann der " Bild am Sonntag ". Er forderte Bundesinnenministerin Faeser auf, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit der öffentliche Raum wieder sicher werde. Die Gewerkschaft der Polizei sprach sich auch für anlasslose Kontrollen aus.

Nach Informationen der "Bild am Sonntag" hat die Bundespolizei in den vergangenen anderthalb Jahren mehr als 1.000 Delikte an Bahnhöfen festgestellt, bei denen ein Messer mitgeführt oder eingesetzt wurde. Die meisten Straftaten gab es demnach in Hannover, Frankfurt am Main und Hamburg. Bundesinnenministerin Faeser hatte bereits angekündigt, das Waffenrecht verschärfen zu wollen.

