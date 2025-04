Berlin

CDU-Generalsekretär Linnemann will nicht Minister werden

CDU-Generalsekretär Linnemann wird in der angestrebten neuen Bundesregierung von Union und SPD kein Ministeramt übernehmen. Er erklärte in einem Video auf der Plattform X, er wolle stattdessen Generalsekretär bleiben und den Politikwechsel in Deutschland forcieren.