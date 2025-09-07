Wenn der SPD-Vorsitzende Klingbeil Herrn Schröder für seine mutigen Reformen bei der Agenda 2010 lobe, dann solle die heutige Koalition genau da ansetzen, sagte Linnemann der Zeitung "Bild am Sonntag". Angesichts der Lage bleibe der Regierung gar nichts anderes übrig.
Im März 2003 hatte der damalige Kanzler Schröder von der SPD als Antwort auf eine wirtschaftliche Durststrecke und hohe Arbeitslosigkeit unter dem Titel Agenda 2010 tiefgreifende Arbeitsmarkt- und Sozialreformen durchgesetzt. In der SPD werden dieses Vorgehen und die damit verbundenen Einschnitte vielfach als Grund für die zuletzt schlechten Wahlergebnisse gesehen.
Diese Nachricht wurde am 07.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.