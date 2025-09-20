Gesundheitspolitik
CDU-Gesundheitspolitikerin Bochardt offen für Einschränkungen bei Online-Apotheken

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Borchardt, hat sich offen dafür gezeigt, Online-Apotheken den Versand von verschreibungspflichtigen Medikamenten zu untersagen.

    Eine Hand hält einen Blister mit Tabletten vor einen Bildschirm, auf dem ein Teil des Internetauftritts der Online-Apotheke "Europa Apotheek Venlo" zu sehen ist.
    Umstritten: Online-Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln. (dpa/picture-alliance/Marijan Murat)
    Die CDU-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, es gehe darum, die Qualität der Medikamentenversorgung zu gewährleisten. So lasse sich im Online-Versand nicht ausreichend überprüfen, wer ein Paket gepackt oder verschickt habe und ob die Kühlkette eingehalten worden sei. Vor-Ort-Apotheken seien dagegen zahlreichen Regularien und Prüfungen ausgesetzt.
    Sie verwies darauf, dass die Bundesregierung Maßnahmen plane, um Apotheker in Deutschland zu entlasten. So dürften diese künftig etwa mehr pharmazeutische Dienstleistungen anbieten. Die vom Deutschen Apothekerverband geforderte Anhebung der Vergütung wird in diesem Jahr allerdings nicht mehr umgesetzt.
    Diese Nachricht wurde am 20.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.