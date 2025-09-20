Gesundheitspolitik

Umstritten: Online-Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln. (dpa/picture-alliance/Marijan Murat)

Die CDU-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, es gehe darum, die Qualität der Medikamentenversorgung zu gewährleisten. So lasse sich im Online-Versand nicht ausreichend überprüfen, wer ein Paket gepackt oder verschickt habe und ob die Kühlkette eingehalten worden sei. Vor-Ort-Apotheken seien dagegen zahlreichen Regularien und Prüfungen ausgesetzt.

Sie verwies darauf, dass die Bundesregierung Maßnahmen plane, um Apotheker in Deutschland zu entlasten. So dürften diese künftig etwa mehr pharmazeutische Dienstleistungen anbieten. Die vom Deutschen Apothekerverband geforderte Anhebung der Vergütung wird in diesem Jahr allerdings nicht mehr umgesetzt.

