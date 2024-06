In Rheinland-Pfalz hat die CDU die Kommunalwahl gewonnen (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Reichel)

In Rheinland-Pfalz ging die CDU mit 31,5 Prozent als deutliche Siegerin hervor, gefolgt von SPD und AfD. Bei den Bezirkswahlen in Hamburg lag die SPD mit rund 25 Prozent knapp vor den Grünen.

Die Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt gewann die AfD mit rund 28 Prozent, gefolgt von der CDU. In Sachsen sind die Stimmen noch nicht vollständig ausgezählt. Alle zehn Landkreise gewann die AfD. In der kreisfreien Stadt Leipzig wurde die CDU stärkste Kraft im Rat. In Chemnitz und Dresden holte jeweils die AfD die meisten Sitze.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.