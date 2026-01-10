Vor Landtagswahl

Daniel Peters, CDU-Partei- und Fraktionschef in Mecklenburg-Vorpommern, nach seiner Wahl zum Spitzenkandidaten auf der Landesvertreterversammlung in Rostock. (picture alliance / dpa / Bernd Wüstneck)

Bei einem Parteitag in Rostock wurde Peters mit gut 97 Prozent der Delegiertenstimmen auf Platz eins der Landesliste gewählt. Er wolle den Politikwechsel und nach der Wahl am 20. September Ministerpräsident werden, sagte der 44-Jährige.

Die SPD-Landesvorsitzende und derzeitige Ministerpräsidentin Schwesig schwor ihre Partei auf einem Treffen in Güstrow auf einen harten Wahlkampf ein. Die AfD sei der Hauptgegner in den kommenden Monaten. Schwesig führt derzeit eine Koalition aus SPD und Linkspartei. Umfragen sehen die AfD klar als stärkste Kraft.

