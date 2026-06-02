Der CDU-Innenexperte Günter Krings (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Er sagte der Nachrichtenagentur AFP, es sei keine gute Entwicklung, wenn derart viele doppelte Staatsbürgerschaften entstünden. Krings schlug mit Blick auf Straftäter und Extremisten vor, die rechtlichen Möglichkeiten zu erweitern, mit denen Eingebürgerten der deutsche Pass wieder entzogen werden könnte.

Krings bezog sich auf Zahlen, die der Mediendienst Integration heute vorgelegt hatte. In den Städten, die dazu Daten gesammelt haben, lag die Quote der neu Eingebürgerten mit Doppelpass zwischen 85 und 98 Prozent.

Möglich wurde das durch die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, die Ende 2024 in Kraft trat.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.