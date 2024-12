Fange man früh mit kleinen Beträgen an, habe man im Alter ein vernünftiges finanzielles Polster, sagte Kanzlerkandidat Merz der Deutschen Presse-Agentur. Konkret versprechen CDU und CSU in ihrem Wahlprogramm, dass man in Regierungsverantwortung jedem Kind zwischen sechs und 18 Jahren pro Monat zehn Euro auf ein solches Depot einzahlen werde. Selbst ohne weitere eigene Einzahlungen könnten so bis zum Renteneintritt 36.000 Euro zusammenkommen, rechnete Merz bei einer angenommenen jährlichen Rendite von sechs Prozent vor. Die Rendite der gesetzlichen Rentenversicherung liegt derzeit zwischen drei und vier Prozent.