Mecklenburg-Vorpommern
CDU-Landeschef Peters ruft zum Kampf für Landtagswahl auf

Trotz schlechter Umfragewerte hat Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Vorsitzender Peters seiner Partei Mut für die Landtagswahl im September gemacht.

    Daniel Peters, CDU-Partei- und Fraktionschef in Mecklenburg-Vorpommern, gestikuliert während einer Rede am Rednerpult.
    Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Herbst, Daniel Peters. (Archivbild) (dpa / Bernd Wüstneck)
    Beim Landesparteitag in Linstow sagte Peters, die CDU müsse jetzt mit erhobenem Haupt nach vorne gehen und um jede Stimme kämpfen. Abgerechnet werde immer am Schluss. Mit ihrem am Vortag beschlossenen Wahlprogramm melde sich die CDU wieder zurück.
    Peters soll heute Nachmittag als Landesvorsitzender wiedergewählt werden. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap sah die CDU zuletzt bei zehn Prozent, die AfD würde 36 Prozent bekommen, die regierende SPD 27 Prozent.
    Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.