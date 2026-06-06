Mecklenburg-Vorpommern

Beim Landesparteitag in Linstow sagte Peters, die CDU müsse jetzt mit erhobenem Haupt nach vorne gehen und um jede Stimme kämpfen. Abgerechnet werde immer am Schluss. Mit ihrem am Vortag beschlossenen Wahlprogramm melde sich die CDU wieder zurück.
Peters soll heute Nachmittag als Landesvorsitzender wiedergewählt werden. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap sah die CDU zuletzt bei zehn Prozent, die AfD würde 36 Prozent bekommen, die regierende SPD 27 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.