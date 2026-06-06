Die vergangenen viereinhalb Jahre unter SPD und Linken hätten zu einer hohen Unzufriedenheit in der Wirtschaft und der Bevölkerung geführt, sagte Peters im Deutschlandfunk. Nun gelte es, mit guter Politik das Vertrauen zurückzugewinnen.
Die CDU Mecklenburg-Vorpommern hält seit gestern in Linstow bei Rostock ihren Parteitag ab. Nachdem gestern ein Neun-Punkte-Plan als Kern des neuen Wahlprogramms verabschiedet wurde, soll Peters heute Nachmittag als Landesvorsitzender wiedergewählt werden. Im Anschluss wird Bundeskanzler Merz eine Rede vor den rund 170 Delegierten halten.
Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap sah die CDU zuletzt bei zehn Prozent. 2021 erhielten die Christdemokraten bei der Landtagswahl rund 13 Prozent. Das war ihr historisch schlechtestes Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.