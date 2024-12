Thüringen

CDU-Landeschef Voigt stellt sich zur Wahl als Ministerpräsident - Linke will Koalition wohl unterstützen

In Erfurt kommt am Vormittag der Thüringer Landtag zur Wahl des neuen Ministerpräsidenten zusammen. Einziger Kandidat ist der CDU-Landesvorsitzende Voigt. Gestern hatten CDU, BSW und SPD ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Die Linke will die Wahl von Voigt offenbar unterstützen.