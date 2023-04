Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, soll heute von Kai Wegner, Vorsitzender der CDU Berlin, abgelöst werden. (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Er will die bisherige Regierungschefin Giffey von der SPD ablösen, die Wirtschaftssenatorin im neuen schwarz-roten Senat werden soll. Gestern hatten beide Parteien ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Schwerpunkt der künftigen Landesregierung ist unter anderem der Wohnungsbau. So sollen pro Jahr bis zu 20.000 neue Wohnungen entstehen, darunter 5.000 Sozialwohnungen. Außerdem wollen die Koalitionäre den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Der Klimaschutz soll als Staatsziel in der Berliner Verfassung verankert werden.

Die CDU war aus der Wahl am 12. Februar klar als stärkste Partei hervorgegangen.

