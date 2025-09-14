NRW-Kommunalwahl
CDU laut Prognose stärkste Kraft vor SPD, AfD und Grünen

Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen haben die Wahllokale geschlossen. Der Prognose von Infratest dimap im Auftrag des WDR zufolge wird die CDU mit 34 Prozent der Stimmen stärkste Kraft vor der SPD, die 22,5 Prozent erhält. Starke Zugewinne verzeichnet demnach die AfD mit 16,5 Prozent. Auf die Grünen entfallen nach starken Verlusten 11,5 Prozent.

    Ein Wähler geht über einen Schulkorridor; im Vordergrund weisen bunte Schilder den Weg zu mehreren Wahlräumen.
    Rund 13,7 Millionen Bürger waren zu den Kommunalwahlen im bevölkerungsstärksten Bundesland aufgerufen. (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)
    Für die FDP stimmten laut Prognose 3,5 Prozent. Vor fünf Jahren erreichten die Liberalen in NRW noch 5,6 Prozent. Die Linke liegt mit prognostizierten 5,5 Prozent über ihrem Ergebnis von 2020, als sie auf 3,8 Prozent kam. 

    Stimmungstest für den Bund

    Die Abstimmung im bevölkerungsreichsten Bundesland war die letzte große Wahl in diesem Jahr in Deutschland und gilt als erster politischer Stimmungstest nach der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar.

    Fast 14 Millionen Wahlberechtigte

    Rund 13,7 Millionen Menschen konnten über die Bürger- und Oberbürgermeister, die Landräte sowie die Zusammensetzung der kommunalen Parlamente entscheiden. Mit ersten Ergebnissen wird am Abend gerechnet. Wahlberechtigt waren Deutsche sowie Staatsangehörige der übrigen 26 EU-Mitgliedsstaaten, die mindestens 16 Jahre alt sind. Die Beteiligung lag bis zum Mittag bei etwa 32 Prozent und war damit etwas höher als bei der vergangenen Wahl vor fünf Jahren, wie die Landeswahlleitung mitteilte. 2020 lag der Anteil demzufolge bei 29 Prozent.
    Wenn bei den Wahlen zum Bürger-, Oberbürgermeister oder Landrat keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhält, gehen die beiden Bestplatzierten am 28. September in eine Stichwahl.
    Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.