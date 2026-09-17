Kommentar zur CDU
Rütteln am Unvereinbarkeitsbeschluss

Bundeskanzler Friedrich Merz steckt in der Krise. Seit Tagen gibt es Personaldebatten um ihn. Jetzt haben ihm alle CDU-Ministerpräsidenten in einer Erklärung den Rücken gestärkt - und senden darin eine weitere wichtige Botschaft.

Ein Kommentar von Henry Bernhard |
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
Um Friedrich Merz' Zukunft als Kanzler wird munter spekuliert (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)
Zuversicht sieht anders aus. Die CDU, die mal ein gelassener Kanzlerwahlverein war, ist in Aufregung, ja Panik. Die AfD steht vor den Toren und klopft an die Türen der Macht. Drin dräut die Kanzlerdämmerung. Und man wundert sich: So schlimm habe man das doch alles nicht kommen sehen, nicht kommen sehen wollen.
Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

"Preferred Sources"Mehr Deutschlandfunk in der Google-Suche
"Geschlossenheit", "Tatkraft" und einen "klaren Kurs" beschwören die acht CDU-Ministerpräsidenten schon im ersten Satz ihres gemeinsamen Statements. "Entschlossenheit" ist nicht dabei, folgerichtig, denn dann müsste man auch wissen, wozu. Stattdessen belassen es die acht Herren bei drei "Grundüberzeugungen", die sie auflisten:
Zunächst erteilen sie allen Forderungen, die SPD als Koalitionspartner zu verstoßen, eine Abfuhr; Deutschland brauche eine "stabile und handlungsfähige" Bundesregierung "mit eigener Mehrheit". Wer einmal erlebt hat, wie die AfD parlamentarische Spielchen treibt, wer nicht auf außenpolitisch verantwortungslos irrlichternde AfD, BSW und Linken angewiesen sein möchte, wer Deutschland angesichts der Multikrisen nicht noch gefährlicher schlingern sehen möchte, könnte das als Binsenweisheit abtun – wenn es nicht auch Christdemokraten gäbe, die das anders sehen. Aber Genervtsein vom Koalitionspartner kann nicht als Trennungsgrund gelten, wenn die Alternativen schlimmer sind.
Das Logo der Informationen am Mittag. Das Bild zeigt eine helle, stilisierte Sonne auf blauem Grund. In der unteren linken Bildecke ist zu lesen: Informationen am Mittag.
Das Logo der Informationen am Mittag. Das Bild zeigt eine helle, stilisierte Sonne auf blauem Grund. In der unteren linken Bildecke ist zu lesen: Informationen am Mittag.

PersonaldebatteCDU-Ministerpräsidenten stellen sich hinter Merz

04:17 Minuten16.09.2026
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz trifft am 10. September 2026 zu einem Galadinner in der offiziellen Residenz des Bundespräsidenten am Spreebogen in Berlin ein. Er geht durch einen Flur, neben ihm die deutsche Flagge.
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Kanzler-KriseWie Merz um sein Amt kämpft

33:11 Minuten16.09.2026
Friedrich Merz im Kanzleramt. er guckt etwas mürrisch. Rechts von ihm ist auf dem Bild etwas unscharf eine Europafahne zu sehen.
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Streit um MerzKanzlerwechsel - und dann?

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CDU-Ministerpräsidenten fordern Ende der Personaldebatte

Konsequent fordern die acht christdemokratischen Landesfürsten auch das Ende der Berliner Personaldiskussion. Angesichts der Tatsache, dass die CDU nach dem Abgang Angela Merkels quälende Jahre der Führungsfindung hinter sich hat, angesichts der zumindest nicht offensichtlichen mehrheitsfähigen Alternativen zu Friedrich Merz in der CDU, angesichts der Unwägbarkeiten einer Kanzlerwahl mitten in der Legislaturperiode: ein Akt der pragmatischen, aber auch verzweifelten Vernunft.
Bundeskanzler Friedrich Merz an einem Rednerpult, umringt von Kameras
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Nach AfD-WahlerfolgDebatten über Brandmauer und AfD-Verbotsverfahren nehmen Fahrt auf
Aber neben den Beruhigungspillen gibt es auch einen Aufreger im Papier der acht: Ihre Partei sei "zur Zusammenarbeit mit allen demokratischen Kräften bereit". Diese Formulierung hat Mario Voigt in Thüringen in den vergangenen zwei Wochen bereits in ungewohnter Deutlichkeit vorbereitet: In der Regierungskrise durch den Zerfall des BSW zählte er die Linken zu den "demokratischen Fraktionen".
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Die CDU und die Linke

Im Landtag pries Voigt das Verantwortungsbewusstsein der Linken für das Land, das die AfD niemals zustande bringen würde. Die drei Ministerpräsidenten in den Ost-Flächenländern wissen sehr genau, wie sehr sie auf die Linken setzen können und müssen, wenn sie der AfD nicht das Feld überlassen wollen. Eine Erkenntnis, die sie beim Kanzler und manch anderen Christdemokraten seit Jahren mühsam durchzusetzen versuchen.
Oder deutlicher gesagt: Den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU zur Linken haben die CDU-Ministerpräsidenten nun auch öffentlich aufgekündigt. Was in Richtung AfD bedeutet, bleibt unklar.
Auf den Kanzler selbst – und das lässt tief blicken – kommen die Ministerpräsidenten erst im letzten dürren Satz zu sprechen, ohne ihn auch nur beim Namen zu nennen. Man braucht ihn halt noch. Aber keinesfalls über die nächste Wahl hinaus.