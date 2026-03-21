Baden-Württemberg: Die Parteien der beiden Politiker Hagel und Özdemir - CDU und Bündnis 90 / Die Grünen - gehen in die Sondierung (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Die CDU-Spitze um Landeschef Hagel nahm am Abend nach eigenen Angaben die Einladung der Grünen an. Wann die Sondierung genau beginnt, steht noch nicht fest. Bei der Landtagswahl am 8. März waren die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Özdemir bei der Zahl der abgegebenen Stimmen knapp stärkste Kraft vor der CDU geworden. Wahlrechtsbedingt hatte sich jedoch bei der Sitzverteilung im Landtag eine Pattsituation ergeben, da beide Fraktionen auf dieselbe Anzahl von Mandaten kommen. Wegen des Stimmenvorsprungs reklamierten die Grünen das Ministerpräsidentenamt bereits für sich. In der CDU wiederum entstand eine Debatte über die künftige Machtverteilung.

In Baden-Württemberg regieren beide Partien bereits seit 2016 gemeinsam.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.