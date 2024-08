Naher Osten

Jürgen Hardt. (imago / Bernd Elmenthaler )

Damals hatte der Iran Israel mit mehr als 200 Drohnen und Raketen angegriffen. Israel konnte mit Unterstützung der USA und weiterer Verbündeter nahezu alle Luftangriffe abwehren. Der CDU-Politiker bezweifelte , ob dies nach der Tötung des Hamas-Chefs erneut gelingt. Hardt bezeichnete das Vorgehen Israels als riskante Strategie. Zugleich verwies er darauf, dass weder Israel noch der Iran an einer Ausweitung der Kampfhandlungen in der Region interessiert seien.

Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte in einer Fernsehansprache erklärt, man habe den Stellvertretern des Iran vernichtende Schläge versetzt. Wer Israel angreife, zahle einen hohen Preis. Offiziell bekannt hat sich die Regierung in Jerusalem bislang nur zu dem Angriff in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut, bei dem ein hochrangiger Hisbollah-Kommandeur getötet wurde.

