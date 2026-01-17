Diskussion um Reform der Erbschaftssteuer (dpa / Wolfram Kastl)

Der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Güntzler, sagte der "Bild"-Zeitung, die Pläne gingen völlig in die falsche Richtung. Die Sozialdemokraten hätten "selbst gemerkt, dass es dafür auch in der Gesellschaft keine Mehrheit gibt". Die Bundesregierung gehe davon aus, dass die Erbschaftsteuer in ihrer aktuellen Form verfassungskonform sei. Insofern gebe es wenig Reformbedarf. Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand, von Stetten, erklärte ebenfalls, die SPD sei mit ihren Reformplänen gescheitert.

In dem am Dienstag von der SPD-Fraktion vorgestellten Konzept werden Millionen-Freibeträge für private Erben und Unternehmen sowie progressive Steuersätze vorgeschlagen.

