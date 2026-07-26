Kabinettsumbildung

CDU-Politiker Bilger wird neuer Verkehrsminister (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Nach Angaben des Sprechers hatte der Kanzler Schnieder bereits am Donnerstag informiert, dass er einen Wechsel im Ministeramt plane. "In einem Telefongespräch am Sonntag dankte Merz Schnieder erneut für die geleistete Arbeit und drückte sein Bedauern aus, dass der Amtswechsel wegen unvorhergesehener Umstände nicht wie geplant kommuniziert werden konnte", erklärte Kornelius.

Kurz zuvor hatte Schnieder nach einer dreitägigen Hängepartie angekündigt, Merz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier selbst um Entlassung bitten zu wollen. "Mit diesem Schritt ziehe ich die Konsequenzen aus den Entwicklungen der vergangenen Tage und will zugleich den unwürdigen Zustand beenden, der die notwendige sachliche Arbeit unmöglich macht", erklärte er.

Bilger ist ausgewiesener Verkehrsexperte

Der 47-jährige Bilger saß mehrere Jahre im Verkehrsausschuss des Parlaments und war anschließend Parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium. Er gilt als fachlich geeignet. Für das Management der Unionsfraktion in den ersten 15 Monaten der schwarz-roten Koalition hatte Bilger bereit Anerkennung aus der Union bekommen.

Kritik am Umgang mit Schnieder

Die Kritik an Merz in der Union wegen des Umgangs mit Schnieder hatte sich am Wochenende weiter aufgebaut. Der frühere Kanzleramtschef Altmaier schrieb auf X: Der Umgang mit Schnieder mache ihn betroffen und wütend und werde weder seiner Person noch seiner Leistung gerecht.

Schnieders Bruder, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder, teilte den Post kommentarlos - ein Zeichen der Unterstützung für diese Haltung.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.