CDU-Politiker Steffen Bilger (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Der 47-jährige Bilger saß lange im Verkehrsausschuss und war Staatssekretär im Verkehrsministerium. Zuvor hatte der bisherige Verkehrsminister Schnieder um seine Entlassung gebeten. Der CDU-Politiker schreibt auf X, er werde den Bundeskanzler bitten, dem Bundespräsidenten vorzuschlagen, ihn aus dem Amt des Verkehrsministers zu entlassen.

In einer Erklärung, die der Deutschen Presseagentur vorliegt, heißt es weiter, mit diesem Schritt ziehe er die Konsequenzen aus den Entwicklungen der vergangenen Tage. Er wolle den unwürdigen Zustand beenden, der die notwendige sachliche Arbeit unmöglich mache.

Schnieder hatte am Freitagmorgen in einer SMS an Bundestagsabgeordnete mitgeteilt, dass ihn Bundeskanzler Merz entlassen wolle. Auf einer Pressekonferenz zur Kabinettsumbildung wurde die Personalie von Merz dann aber nicht erwähnt. Grund war laut Medienberichten, dass der designierte Nachfolger, der CDU-Bundestagsabgeordnete Güntzler, das Amt des Verkehrsministers abgelehnt hatte.

Allerdings hatte Merz weitere Veränderungen im Bundeskabinett angekündigt. Für Montag ist eine Pressekonferenz angesetzt.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.