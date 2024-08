Naher Osten

Damals hatte der Iran Israel mit mehr als 200 Drohnen und Raketen angegriffen. Israel konnte mit Unterstützung der USA und weiterer Verbündeter nahezu alle Luftangriffe abwehren. Der CDU-Politiker bezweifelte , ob dies nach der Tötung des Hamas-Chefs erneut gelingt. Hardt bezeichnete das Vorgehen Israels als riskante Strategie. Zugleich verwies er darauf, dass weder Israel noch der Iran an einer Ausweitung der Kampfhandlungen in der Region interessiert seien. ( Das Interview in voller Länge als PDF