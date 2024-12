Sachsen

CDU-Politiker Kretschmer hofft auf erneute Wahl zum Ministerpräsidenten

Der Landtag in Sachsen will heute einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Der bisherige Amtsinhaber, der CDU-Politiker Kretschmer, stellt sich zur Wiederwahl; es ist aber unklar, ob er eine Mehrheit bekommt. CDU und SPD bilden in Sachsen eine Minderheitsregierung. Kretschmer ist daher auf Unterstützung aus anderen Parteien angewiesen.