Schwarz-rote Koalition

Stefan Nacke, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (picture alliance / dts-Agentur / -)

Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der Unions-Bundestagsfraktion sagte im Deutschlandfunk, man müsse das Gerechtigkeitselement immer mitdenken. Starke Schultern müssten auch mittragen, Leistungsbringer und Familien dagegen entlastet werden.

Mit Blick auf die Differenzen innerhalb der Koalition unter anderem über die Ausgestaltung der Steuerreform sagte Nacke, es werde Kompromisslinien geben. Streit gehöre zum politischen Leben dazu - das sei normal. Der Vize-Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft - CDA - ermahnte auch seine Parteikollegen. Äußerungen zu einem vermeintlichen Bruch der Koalition seien unverantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.