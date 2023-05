Fachkräftemangel

Der CDU-Politiker Spahn fordert eine Abkehr von der Rente mit 63. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern / Geisler-Fotopress)

Diese koste Wohlstand, belaste künftige Generationen und setze die falschen Anreize, sagte Spahn der "Bild am Sonntag". Die Fachkräfte, die früher in Rente gegangen seien, fehlten nun bitterlich. Seit 2014 gibt es die Möglichkeit für langjährig Versicherte, ohne Abschläge früher aus dem Arbeitsmarkt auszuscheiden. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hatte im Dezember mitgeteilt, dass die Menschen in Deutschland immer häufiger vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen.

