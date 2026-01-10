Wirtschaftspolitik

Klaus Wiener, CDU, Mitglied des Bundestages und Obmann für die CDU/CSU-Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Energie (picture alliance / dts-Agentur / -)

Eine Regionalisierung sehe er positiv, sagte das Vorstandsmitglied der Mittelstands- und Wirtschaftsunion im Deutschlandfunk. Als Beispiel nannte er die Grunderwerbsteuer, die von jedem Bundesland individuell festgelegt wird. Die Gefahr eines sogenannten Steuer-Dumpings bestehe seiner Ansicht nach nicht. Wiener betonte, für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland sei es wichtig, Unternehmen durch Bürokratieabbau und Steuererleichterungen Anreize für Investitionen zu geben und dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Zudem bekräftigte der CDU-Politiker Forderungen nach Reformen beim Rentenpaket und beim Sozialstaat.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.