Bundestagswahl

Wüst verzichtet auf eine Kanzlerkandidatur und unterstützt stattdessen den CDU-Bundesvorsitzenden Merz. (Michael Kappeler/dpa)

Zugleich habe er den Landesvorstand seiner Partei um Unterstützung für eine Kandidatur des CDU-Bundesvorsitzenden Merz gebeten, erklärte Wüst in Düsseldorf. Als weiterer Anwärter in der Union gilt Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU. Der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels CDA, Radtke, appelliert an Söder, nun ebenfalls Merz zu unterstützen.

Der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion in Bayern, Holetschek, sieht Söder allerdings weiter im Rennen. Er sagte der "Bild"-Zeitung, es gebe noch keine Entscheidung. Diese werde erst nach der Landtagswahl in Brandenburg am kommenden Sonntag fallen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.