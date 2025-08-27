Die CDU-Politikerin Breher soll neue Tierschutzbeauftragte werden. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Sie ist Parlamentarische Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium und soll das neue Amt parallel zu ihrer bisherigen Funktion ausüben. Breher kündigte an, die verpflichtende Videoüberwachung in Schlachthöfen zügig auf den Weg bringen zu wollen. Zudem mahnte sie eine Regelung beim Onlinehandel mit Tieren an. Der Tierschutzbund reagierte mit Verwunderung auf die Neubesetzung . Das Amt müsse unabhängig sein. Als Parlamentarische Staatssekretärin sei Breher qua Amt zuständig für Tierschutz. Sie werde kaum mit sich selbst beraten können. Auch vom Umweltverband BUND hieß es, das Amt der Tierschutzbeauftragten sei nur noch ein Namensschild, mehr nicht.

Breher folgt auf die Tierärztin Kari, die 2023 das Amt als erste Beauftragte der Bundesregierung für Tierschutz angetreten hatte. Kari wurde auf Vorschlag des damaligen Landwirtschaftsministers Özdemir von den Grünen vom Kabinett ernannt.

