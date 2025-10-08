Gesetzliche Feiertage

Die CDU-Wirtschaftspolitikerin Gitta Connemann - hier im Bundestag. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Sebastian Gabsch / Geisler-Fotopre)

Selbst im evangelisch geprägten Niedersachsen seien die Kirchen an diesem Tag leer, sagte Connemann dem Verlag "Table Media". Man müsse fragen, ob man sich bestimmte Dinge noch erlauben könne, die Leistungsfähigkeit kosteten. Connemann ist auch Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion.

Der Reformationstag am 31. Oktober ist in neun nördlichen Bundesländern gesetzlicher Feiertag. Bundeskanzler Merz hatte am Wochenende im ARD-Fernsehen gesagt, er könne sich zwar die Abschaffung des Pfingstmontags vorstellen. Allerdings werde kein Feiertag abgeschafft, da es in der Gesellschaft keinen Konsens darüber gebe.

Begründet werden Forderungen nach der Abschaffung von Feiertagen unter anderem mit einem höheren Bruttoinlandsprodukt, mehr Steuereinnahmen, einer Teilkompensation des Fachkräftemangels sowie geringeren Kosten und Ausfälle für Unternehmen.

