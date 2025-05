Personalien

Der SPD-Politiker Teuber wird neuer Bildungsminister in Rheinland-Pfalz. (Helmut Fricke/dpa)

Ministerpräsident Günther überreichte Stenke in Kiel ihre Ernennungsurkunde. Die 64-Jährige war bisher Staatssekretärin in dem Ministerium. Sie übernimmt das Amt von der CDU-Politikerin Prien, die als neue Bundesbildungsministerin nach Berlin gewechselt ist.

In Rheinland-Pfalz wird der SPD-Politiker Teuber neuer Bildungsminister. Ministerpräsident Schweitzer stellte den 42-Jährigen in Mainz als Nachfolger von Stefanie Hubig vor, die gestern in Berlin als neue Bundesjustizministerin vereidigt wurde. Schweitzer betonte, als Lehrer kenne Teuber die Schule von innen und sei ein ausgewiesener Bildungsexperte. Die Ernennung und Vereidigung ist für die kommende Woche geplant.

