Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). (Archivbild) (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Hintergrund der Entscheidung sei der Wunsch von Ministerpräsident Schulze, den Fokus auf den Landtagswahlkampf im Herbst zu legen, berichtet "Der Spiegel" unter Berufung auf Parteikreise. Dort heiße es, eine solche Präsidiumsklausur könne wegen der derzeit niedrigen Zustimmung für die Bundesregierung von Kanzler Merz im Wahlkampf eher schaden. Ursprünglich hatte die CDU-Führung die Landeshauptstadt Magdeburg auch mit Blick auf die Landtagswahl für ihre Tagung der Bundespartei ausgewählt.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September gewählt. In aktuellen Umfragen führt die AfD mit deutlichem Vorsprung vor der CDU. Die AfD Sachsen-Anhalt wird seit Oktober 2023 vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.