Ein zerstörtes Wahlplakat der CDU zur Bundestagswahl 2025 (picture alliance /dpa/Revierfoto)

Wie ein Parteisprecher mitteilte, sind die verbalen Attacken nach dem vergangenen Freitag intensiver geworden. Die Wahlkämpfer seien massiven Beschimpfungen ausgesetzt. Zudem seien zahlreiche CDU-Plakate beschmiert und zerstört worden. Der Hamburger Landesverband habe sich nun dazu entschlossen, Wahlkampfstände in Ottensen, in Altona-Altstadt, in St. Pauli sowie in St. Georg abzusagen. Für Veranstaltungen in den übrigen Stadtteilen gälten schärfere Sicherheitshinweise, hieß es. Demnach sollen an den einzelnen Ständen mehr Parteimitglieder eingesetzt werden, um die Menschen zu informieren.

Bereits am Freitag war die Hamburger CDU-Zentrale am Leinpfad direkt nach der Abstimmung im Bundestag mit Farbbeuteln beworfen worden.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.