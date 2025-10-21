"Stadtbild"-Debatte

Der CDA-Vorsitzende Dennis Radtke (Jacob Schröter / dpa / Jacob Schröter)

Merz sei nicht mehr der launige Kommentator am Spielfeldrand, sagte Radtke der Funke-Mediengruppe. Vielmehr komme ihm als Kanzler eine besondere Verantwortung für den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Debattenkultur zu. Zwar gebe es an vielen Stellen ein verstörendes Stadtbild mit Problemen wie Drogensucht, Obdachlosigkeit oder "Mackertum" bei Jugendlichen. Aber zu suggerieren, dies würde sich durch Abschiebungen ändern, sei zu kurz gesprungen, erwecke unerfüllbare Erwartungen und werde der Komplexität des Problems nicht gerecht.

