Koalitionsdebatte

Der CDA-Vorsitzende Radtke sagte der Funke-Mediengruppe, man müsse aufhören, sozialpolitische Verbesserungen nur als Zugeständnisse an die Sozialdemokraten zu sehen. Vielmehr müsse man diese selbstbewusst vertreten. In der Union war zuletzt eine Debatte über die Strategie in den Koalitionsverhandlungen entbrannt. Die Kritiker wenden ein, derzeit drohten CDU und CSU mit den eigenen Positionen nicht ausreichend durchzudringen.

Derweil rief Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann seine Grünen dazu auf, auch in der Opposition konstruktiv zu bleiben. Er sagte dem Magazin "Stern", angesichts der aktuellen Weltlage dürfe die nächste Regierung nicht scheitern. Demokraten müssen jetzt zusammenhalten.

