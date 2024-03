CDU plant grundlegende Reform des Bürgergelds. (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Die Sozialleistung soll nach dem Willen der Parteispitze in "Neue Grundsicherung" umbenannt und in der jetzigen Form abgeschafft werden. Laut dem Papier, das mehreren Medien vorliegt, will die CDU die Möglichkeiten zur Sanktionierung von Bürgergeld-Empfängern ausbauen. Wer arbeitsfähig ist und eine zumutbare Stelle ohne sachlichen Grund ablehnt, soll zum Beispiel nicht mehr als bedürftig gelten. Zudem will die CDU die Regeln für Vermögensprüfungen verschärfen. Das Konzept könnte umgesetzt werden, wenn die CDU nach der nächsten Bundestagswahl an die Regierung kommt.

Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Mast, kritisierte das Vorhaben als "schäbig". Was die CDU plane, zementiere die Armut vieler Eltern und Kinder. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Haßelmann, sprach von Populismus auf Kosten der Betroffenen.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.