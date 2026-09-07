Wahlniederlage

Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt (dpa / Michael Kappeler)

Ministerpräsident und Parteichef Schulze stellte eine Neuwahl des Landesvorstands für Ende November oder Anfang Dezember in Aussicht. Er hatte bereits Konsequenzen aus dem Wahlergebnis angekündigt und erklärt, die CDU sei in Sachsen-Anhalt nun Opposition. Der Vize-Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Müller, erklärte seine Absicht, für den Landesvorsitz in Sachsen-Anhalt zu kandidieren. Er gilt als Kritiker Schulzes und war für Äußerungen kurz vor der Wahl auch von Kanzler Merz und Unionsfraktionschef Frei kritisiert worden.

Die AfD konnte die Wahl in Sachsen-Anhalt zwar deutlich gewinnen, erhielt aber keine absolute Mehrheit. Spitzenkandidat Siegmund erklärte, man führe bereits Gespräche mit anderen Fraktionen und Abgeordneten. Zu einer möglichen Zusammenarbeit äußerte sich Siegmund aber zurückhaltend.

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Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.