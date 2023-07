Personalie

CDU-Spitze stimmt Linnemann als neuem Generalsekretär zu. (Michael Kappeler/dpa)

Wie Parteichef Merz in Berlin bekanntgab, nahm der Bundesvorstand seinen Personalvorschlag einstimmig an. Linnemann folgt damit auf den bisherigen Generalsekretär Czaja und soll das Amt nach dem Willen von Merz bis zur offiziellen Wahl auf dem nächsten ordentlichen Parteitag im Mai 2024 bereits kommissarisch übernehmen.

Linnemann war viele Jahre Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU und CSU. Merz will die Wirtschaftspolitik künftig wieder stärker in den Fokus der CDU rücken. Für Czajas Ablösung gab er bislang keine Gründe an. Er betonte aber, dass dieser künftig eine herausragende Aufgabe in den Bereichen Sozial- und Gesundheitspolitik wahrnehmen werde.

