Nach CSD-Anschlag

Der CDU-Spitzenkandidat für die Berlin-Wahl, Stefan Evers (picture alliance/dts-Agentur/dts Nachrichtenagentur GmbH)

Evers sagte RTL und NTV, man müsse dafür sorgen, dass Vereine, in denen Verfassungsfeindlichkeit gepredigt werde, verboten würden. Dazu sollten die Mittel des Rechts ausgeschöpft werden. Zugleich sprach er sich dafür aus, dass auch in den Schulen das Thema Islam angemessen behandelt werden soll. In Berlin sei Religion derzeit kein Wahlpflichtfach. Der CDU-Politiker fügte hinzu, nicht erst die Straftat sei das Problem, sondern dass überhaupt junge Menschen zu Islamisten würden.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.