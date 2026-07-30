Islamismus

Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Der Finanzsenator sagte der "Berliner Morgenpost", es gebe eine relevante Zahl von muslimischen Gemeinden, bei denen ernsthafte Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit bestünden. Evers sprach sich dafür aus, solche extremistischen Moscheevereine zu verbieten. Hier sollten die Mittel des Vereinsrechts voll ausgeschöpft werden. Er betonte zugleich, die allermeisten Muslime in Berlin wollten wie alle anderen Bewohner auch frei, sicher und nach demokratischen Grundregeln leben.

Hintergrund der Äußerungen ist der islamistische Anschlag am Rande der Berliner Veranstaltungen zum Christopher Street Day. Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus findet am 20. September statt.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.