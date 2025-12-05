Auf dem CDU-Landesparteitag Baden-Württemberg ist Manuel Hagel als Vorsitzender wiedergewählt worden. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Der 37-Jährige erzielte auf dem Parteitag in Heidelberg 96,5 Prozent der Stimmen. Gegenkandidaten gab es keine. Hagel ist seit 2023 Landeschef der CDU in dem Bundesland. Derzeit regiert die CDU in Baden-Württemberg als Juniorpartner in einer Koalition mit den Grünen. Ministerpräsident Kretschmann tritt für die Grünen im Frühjahr nach drei Legislaturperioden nicht mehr an. An seiner Stelle kandidiert der frühere Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir für die Grünen.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.