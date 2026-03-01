Sexismus-Vorwürfe

Der baden-württembergische CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel (Archivbild) (picture alliance / dts-Agentur )

Seit einigen Tagen kursiert im Internet ein von einer Grünen-Politikerin verbreitetes Video. Darin schwärmt Hagel im Jahr 2018 nach dem Besuch einer Realschule in einem TV-Sender über das Aussehen einer Schülerin. Dieser Satz sei Mist gewesen, betonte der CDU-Politiker gegenüber der Funke-Mediengruppe. Er bereue das von ganzem Herzen. Obwohl die Grünen in Baden-Württemberg zuletzt ihren Abstand zur führenden CDU deutlich verkleinern konnten, äußerte sich Hagel zuversichtlich, die Landtagswahl gewinnen zu können.

Grünen-Spitzenkandidat Özdemir grenzte sich im Wahlkampf immer wieder von Positionen der Bundespartei ab. In der "Welt am Sonntag" hinterfragte er, ob sich seine Partei ausreichend für Themen einsetze, die für die Mehrheit der Menschen zentral seien. In Baden-Württemberg wird in einer Woche ein neuer Landtag gewählt.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.