Cem Özdemir (r, Bündnis 90 / Die Grünen) und Manuel Hagel (CDU) nehmen in der Sparkassenakademie Baden-Württemberg an der Präsentation des Koalitionsvertrags von Grünen und CDU teil. (Bernd Weißbrod / dpa)

Wie Korrespondenten berichten, enthielt sich ein Delegierter bei dem Parteitag in Korntal-Münchingen. Zuvor hatte CDU-Landeschef Hagel für das Vertragswerk und die Zusammenarbeit mit den Grünen geworben. Hagel sprach von einer Koalition auf Augenhöhe. Es gehe nicht um Grün oder Schwarz, sondern zuerst um Baden-Württemberg.

Die Grünen beraten auf dem Landesparteitag über den Koalitionsvertrag. Der designierte Ministerpräsident Özdemir von den Grünen und der CDU-Vorsitzende Hagel hatten das Papier am Mittwoch vorgestellt, das die Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft in den Mittelpunkt rückt. Die Grünen hatten die Landtagswahl vom 8. März knapp vor der CDU gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.