Die Linke in Niedersachsen

Logo der Partei Die Linke (picture alliance / dts-Agentur / -)

CSU-Generalsekretär Huber warf der Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Reichinnek, vor, in der Sache zu lavieren. Vielmehr sollte sie ihre Leute maßregeln. Die Linke zeige ihr -Zitat- antisemitisches Gesicht. Der niedersächsische CDU-Landtagsabgeordnete Bock sieht in dem Beschluss einen Tabubruch, mit dem sich der Verfassungsschutz beschäftigen müsse.

Der niedersächsische Landesverband der Linken hatte sich am Wochenende gegen den - Zitat - "heute real existierenden Zionismus“ gerichtet. Reichinnek hatte sich von der Wortwahl distanziert. Zugleich betonte sie, die Kritik richte sich gegen die Politik der israelischen Regierung.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.