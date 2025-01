Die höchsten Geldspenden erhielten CDU und FDP (Archivbild). (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Beide Parteien erhielten auch die meisten Einzelspenden . Dabei liegen die Christdemokraten hier mit 21 Spenden deutlich vor der FDP mit zehn. Als Großspenden gelten Zuwendungen von mehr 35.000 Euro.

Einzelspende von 1,5 Millionen Euro an AfD von Arzt und Unternehmer Winfried Stöcker

Die AfD erhielt kürzlich eine einzelne Großspende von 1,5 Millionen Euro vom Lübecker Arzt und Unternehmer Winfried Stöcker. Es soll sich um die bisher größte offiziell registrierte Einzelspende an die Partei handeln.

Stöcker war in der Corona-Pandemie durch eine illegale Impfaktion bekannt geworden, bei der er Menschen mit einem von ihm entwickelten, aber nicht zugelassenen Wirkstoff geimpft hatte. Er wurde zu einer Geldstrafe von 250.000 Euro verurteilt und legte dagegen Berufung ein.

Lobbycontrol fordert Obergrenzen für Parteispenden wie in anderen Ländern

Der Verband Lobbycontrol bezeichnete es als einen "Skandal", dass Superreiche in Deutschland mit Millionenspenden den politischen Wettbewerb nach ihren Interessen verzerren könnten. In keinem anderen EU-Land flössen solche Summen an Parteien, auch weil es in den meisten Fällen Obergrenzen gebe. Deutschland müsse hier dringend nachziehen.

CSU vor SPD, Grünen und Feien Wählern

Im laufenden Jahr folgen bei den Spenden auf Platz vier die CSU mit mehr als 770.000 Euro, gefolgt von der SPD mit 740.000 Euro und den Grünen mit rund 240.000 sowie den Freien Wählern mit 52.000 Euro. Insgesamt wurden rund 7,4 Millionen Euro verteilt. [Stand: 21. Januar].

BSW erhielt vergangenes Jahr 5 Millionen Euro Einzelspende

