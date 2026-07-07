Das Parlament entscheide über Arbeitszeiten, während die Länder für Öffnungszeiten zuständig seien, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. In beiden Fällen sei er für eine großzügige Ausweitung bisheriger Regelungen. Der FDP-Vorsitzende Kubicki nannte eine Flexibilisierung dringend notwendig. Wer Läden zwangsweise geschlossen halten wolle, dürfe sich nicht über sterbende Innenstädte beschweren. Ähnlich hatte der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels argumentiert. Hintergrund der Debatte sind Pläne der schwarz-roten Koalition, die Öffnungszeiten für Bäckereien und Konditoreien an Sonntagen zu verlängern.
Laut einem Beschlusspapier sollen die neuen Regeln zum Jahreswechsel in Kraft treten.
Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.