Cem Özdemir (r, Bündnis 90 / Die Grünen) und Manuel Hagel (CDU) nehmen in der Sparkassenakademie Baden-Württemberg an der Präsentation des Koalitionsvertrags von Grünen und CDU teil. (Bernd Weißbrod / dpa)

Dass bei der Bundestagswahl 2025 nur 14 Prozent die Grünen gewählt hätten, bei der Landtagswahl aber mehr als doppelt so viele, habe Gründe. Der CDU-Landesvorsitzende Hagel warb für die Zusammenarbeit mit den Grünen. Er sprach von einem Bündnis auf Augenhöhe. In dem Koalitionsvertrag wird die Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft in den Mittelpunkt gerückt.

Die Grünen hatten die Landtagswahl im März knapp vor der CDU gewonnen. Wahlrechtsbedingt kamen beide auf die gleiche Zahl an Mandaten.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.