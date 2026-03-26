Wahlverlierer Alexander Schweitzer (l, SPD) gratulierte am Wahlabend seinem CDU-Rivalen Gordon Schnieder zum Sieg bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Über Ort und Zeit machten beide Seiten vorab keine Angaben. Die Sozialdemokraten hatten zuvor die Einladung des Wahlsiegers CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Schnieder angenommen. Auf Seiten der SPD soll nach einem Beschluss des Partei-Präsidiums der scheidende Ministerpräsident Schweitzer die Verhandlungen über eine Koalition führen. Im neuen rheinland-pfälzischen Landtag sind neben CDU und SPD noch AfD und Grüne vertreten.

Da alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen hatten, gilt ein Bündnis aus CDU und SPD als die einzig politisch mehrheitsfähige Konstellation.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.