Zu Details wollen sich beide Parteien am Vormittag äußern. Christ- und Sozialdemokraten im Dresdner Landtag haben sich auf die wesentlichen Punkte einer Minderheitsregierung verständigt, wie mehrere Medien berichten. Demnach wollen CDU und SPD auf die anderen Fraktionen zugehen, um sich frühzeitig über Anträge und Gesetzesvorhaben abzustimmen. Eine Kooperation mit der AfD soll es nicht geben, heißt es in einem Grundsatzpapier. Zuvor waren Gespräche über ein mögliches Dreierbündnis aus CDU, SPD und BSW waren gescheitert.

Differenzen gab es unter anderem in der Frage, wie in einem Koalitionsvertrag ein Friedensappell zum Ukraine-Krieg formuliert werden könnte. Ohne Einigung auf eine neue Regierung drohen in Sachsen Neuwahlen.

