Nach der Landtagswahl

Bei der CDU fiel die Wahl einstimmig aus, bei der SPD stimmten 288 von 298 Delegierte dafür. Der Koalitionsvertrag soll in den nächsten Wochen offiziell unterzeichnet werden. Der neue rheinland-pfälzische Landtag kommt am 18. Mai zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.
Bei der Landtagswahl war die CDU mit 31 Prozent erstmals seit 35 Jahren wieder stärkste Kraft im Land geworden. Die SPD kam auf knapp 26 Prozent. Die SPD-Landesvorsitzende Bätzing-Lichtenthäler kündigte eine umfassende parteiinterne Aufarbeitung an.
Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.