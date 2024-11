Dresden

CDU und SPD in Sachsen streben bis Weihnachten Koalitionsvertrag an

CDU und SPD in Sachsen wollen ihre Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Minderheitsregierung vor Weihnachten abschließen. Die Gespräche starten am Montag, wie die Spitzen beider Parteien in Dresden erklärten.